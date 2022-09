Sosok Laksda Heru Kusmanto, Eks Ajudan Wapres yang Kini Diangkat Jadi Pangkoarmada RI oleh KSAL

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara Serah Terima Jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) dari Laksamana Madya TNI Abdul Rasyid K kepada Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto.

Upacara digelar di Lapangan Arafuru Koarmada I, Jakarta Pusat pada Selasa (27/9/2022).

Heru adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke 34 Tahun 1988 kelahiran Magelang 31 Maret 1966.

Baca juga: KSAL Tegaskan Kesiapan Armada RI Amankan Kepentingan Bangsa dan Negara

Pada awal karier militernya, ia banyak ditugaskan di lingkungan pasukan khusus yaitu di Satpaska Armada Timur

Ia tercatat telah menyelesaikan sejumlah pendidikan umum dan militer maupun kursus di dalam dan luar negeri.

Pendidikan tersebut diantaranya Dikpa Paska pada 1990, Para Dasar pada 1992, Diktaifib Australian Familiar Course pada 1995, Int. Advanced Clearance Diving Defence, Int. Training Course, Int. Mine War Officers Course, Seskoal, S2 Magister Manajemen dan Lemhannas RI (PPRA)-53 tahun 2015.

Setelah menjabat Palaksa KRI Teluk Ende tahun 2001 dan Komandan KRI Sutedi Senoputra-378 tahun 2003, ia menjabat Komandan Lanal Sorong tahun 2004.

Pada tahun 2007, ia berdinas di Kemenpolhukam sebagai Kepala Bidang Wilayah Perbatasan.

Kemudian pada Tahun 2009 ia menjabat menjadi ajudan Wapres RI.