Makna Tema Hari Jantung Sedunia 2022: 'Use Heart For Every Heart'

Poster tema Hari Jantung Sedunia 2022 - Simak penjelasan mengenai tema Hari Jantung Sedunia 2022 yaitu "Use Heart For Every Heart".

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah tema Hari Jantung Sedunia 2022 yang akan diperingati pada Kamis (29/9/2022).

Peringatan Hari Jantung Sedunia 2022 pertama kali diadakan pada 24 September 2022.

Hari Jantung Sedunia 2022 mengangkat tema "Use Heart For Every Heart".

Dikutip dari laman world-heart-federation.com, Hari Jantung Sedunia adalah kesempatan bagi semua orang untuk menyadarkan penggunaan jantung untuk kemanusiaan, alam, dan diri sendiri.

Lalu apa tujuan dari tema "Use Heart For Every Heart"?

Simak ulasan mengenai penggunaan tema "Use Heart For Every Heart" berikut ini.

Baca juga: Kumpulan Link Twibbon Hari Jantung Sedunia 2022, Lengkap Cara Buat dan Bagikan di Media Sosial

Arti tema "Use Heart For Every Heart"

Use Heart berarti berpikir secara berbeda dalam membuat keputusan, bertindak secara berani, dan membantu orang lain.

Jantung merupakan satu-satunya organ yang dapat kita dengar dan rasakan, juga tanda kehidupan yang pertama dan terakhir.

Makna ini adalah satu dari sedikit hal yang berpotensi menyatukan semua manusia.