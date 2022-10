Ucapan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Oktober 2022.

Hari Kesaktian Pancasila adalah peringatan tragedi pembunuhan enam Jenderal Angkatan Darat dan satu perwira oleh G30S pada 1 Oktober 1965.

Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila sekaligus menjadi penegasan Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dicetuskan oleh Presiden Soeharto.

Ada berbagai cara untuk berpartisipasi dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Anda dapat membagikan ucapan dan quotes di bawah ini untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Ucapan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022

1. Rising does not always have to fight the invaders. However, the real awakening is to make oneself free from the divisive behavior of our country, Indonesia. The Spirit of Rising is a struggle that we need to create from ourselves. Happy Pancasila Sanctity Day!

Bangkit tidak selalu harus melawan penjajah. Namun, kebangkitan yang sebenarnya ialah menjadikan diri sendiri merdeka dari perilaku memecah-belah negara kita, Indonesia. Semangat Bangkit adalah perjuangan yang perlu kita ciptakan dari diri kita sendiri. Selamat Hari Kesaktian Pancasila!