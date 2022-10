Cara Peringati Hari Habitat Sedunia 3 Oktober 2022, Lengkap dengan Twibbonnya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah cara-cara untuk memperingati Hari Habitat Sedunia 3 Oktober 2022, lengkap dengan link Twibbon bertema Hari Habitat Sedunia.

Hari Habitat Sedunia dirayakan setiap hari Senin pertama bulan Oktober.

Tahun ini, Hari Habitat Sedunia jatuh pada Senin, 3 Oktober 2022.

Perayaan hari habitat sedunia ini dimaksudkan untuk mengingatkan manusia agar lebih sadar tentang pentingnya sebuah habitat.

Pada tahun ini Hari Habitat Sedunia dirayakan dengan tema "Mind the Gap. Leave No One and Place Behind."

Tema Hari Habitat Sedunia 3 Oktober 2022 ini berfokus untuk menarik perhatian masyarakat untuk meningkatkan ketidaksetaraan dan kerentanan yang terjadi akibat krisis COVID-19, Iklim, dan konflik lainnya.

Maka sebagai masyarakat yang baik dan peduli terhadap habitat tempat tinggal kita, ada baiknya turut merayakan hari habitat sedunia.

Mengutip dari nationaltoday.com, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Habitat Sedunia, satu diantaranya dengan membagikan foto twibbon bertema Hari Habitat Sedunia.

Cara Memperingati dan Merayakan Hari Habitat Sedunia

1. Meningkatkan Kesadaran Terhadap Pentingnya Sebuah Habitat