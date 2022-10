Hari Habitat Sedunia Diperingati Tanggal 3 Oktober 2022, Simak Sejarahnya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sejarah Hari Habitat Sedunia, yang diperingati tanggal 3 Oktober.

Hari ini, Senin 3 Oktober 2022, menjadi hari Senin pertama di bulan Oktober.

Seluruh masyarakat di dunia merayakan hari yang spesial pada hari ini, yaitu Hari Habitat Sedunia.

Setiap hari Senin pertama di bulan Oktober, dunia akan merayakan Hari Habitat Sedunia.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan hari ini sebagai Hari Habitat untuk merefleksikan keadaan habitat dunia.

Mengutip dari un.org, Hari Habitat Sedunia ini juga dirayakan sebagai momen untuk masyarakat aga lebih sadar bahwa habitat adalah tanggung jawab kita semua.

Menjaga habitat, akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya.

Baca juga: 3 Oktober Hari Apa? 5 Momen Dirayakan Hari Ini, dari Hari Habitat hingga National Boyfriend Day

Sejarah Hari Habitat Sedunia

Hari habitat sedunia diperingati pertama kali pada tahun 1968.

Saat itu hari habitat dirayakan dengan mengusung tema "Shelter is My Right".