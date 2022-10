BPKH Gelar Konferensi Haji Internasional 2022, Bahas Digitalisasi Ekosistem Haji

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menggelar Konferensi Haji Internasional sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2022 pada 7 Oktober 2022 mendatang.

Sekretaris Badan BPKH Emir Rio Krishna menjelaskan Konferensi Haji Internasional 2022 ini akan membahas digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji.

"Tema tersebut akan dibahas dengan mengundang Keynote Speaker dan panelis dari berbagai instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan praktisi bisnis dari dalam dan luar negeri," jelas Emir dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

Gelaran ISEF ke-9 tahun 2022 akan diselenggarakan pada 5-9 Oktober secara hybrid di Jakarta Convention Center, dengan tema yang sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia yakni 'Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy and Finance for Inclusive Recovery'.

Emir menjelaskan kemajuan teknologi membawa dampak signifikan di berbagai sektor.

Transformasi digital memberikan manfaat bagi banyak orang melalui peningkatan layanan.

Terlebih Kerajaan Arab Saudi kata dia, sedang mengembangkan sistem registrasi digital bagi jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji.

Hal ini turut membawa perubahan dalam cara prosedur pendaftaran bagi para jamaah, termasuk Indonesia.

"BPKH juga telah menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan dana haji, di mana manfaat dana haji didistribusikan kepada jemaah melalui virtual account,"” terang Emir.

Adapun dalam Konferensi Haji Internasional tersebut, akan menyajikan dua panel diskusi.

Panel diskusi pertama diisi oleh lima panelis meliputi, Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Prof. Hilman Latief, CEO National Hajj Commission of Nigeria Alhaji Zikrullah Kunie Hassan, Anggota Badan Pelaksana BPKH Benny Witjaksono, dan Direktur Bank Muamalat Purnomo B. Soetadi.

Diskusi panel pertama akan dipandu oleh anggota Badan Pengawas BPKH M. Akhyar Adnan.

Sementara panel diskusi kedua diisi oleh lima panelis yaitu Chairman of Hajj Committee of India A.P Abdulla Kutty, Executive Manager of Belad Al-Haramain for Umrah Shakir Ahmed Hameed Alhuthali, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab.

Kemudian Deputi Investasi Surat Berharga, Emas, Teknologi Informasi, Pengadaan dan Umum BPKH Indra Gunawan, Direktur Bisnis Bank Jabar Banten Syariah Koko Tjatur Rachmadi, dan Sekretaris Jenderal Forum SATHU (Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah) H Muharrom Ahmad.