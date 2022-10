Besok Pagi Puan Maharani Bertemu Airlangga Hartarto di Monas 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sabtu (8/10) besok pagi.

Rencananya, pertemuan silaturahmi kedua tokoh itu akan dilakukan di Monumen Nasional atau Monas.

"Betul (besok pertemuan Puan dan Airlangga)," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/10/2022).

Saat disinggung konsep pertemuan itu apakah ada kegiatan olahraha, Hasto tak menjawab.

Namun dia memastikan pertemuan Puan dan Airlangga pagi esok.

"Jam 08.00 ya," ujar Hasto.

Sebelumnya, pertemuan antara Airlangga dan Puan direncanakan digelar pada 8 Oktober mendatang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

"Rencana sih tanggal 8 oktober ini. Ya seperti biasanya ya inikan melanjutkan saja apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Airlangga dan Golkar," kata Doli.

Airlangga pun sudah memastikan akan menerima kedatangan safari politik Puan.

"Selain hari ini barusan ketemu, kok. Nanti sebelum hari Minggu,” ujar Airlangga usai menghadiri Pertemuan Pariamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/10/2022).