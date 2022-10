Hari Anak Perempuan Sedunia 2022 Diperingati 11 Oktober, Ini Tema Peringatan dan Sejarahnya

Ilustrasi anak perempuan - Hari Anak Perempuan Sedunia atau International Day of the Girl Child diperingati setiap tanggal 11 Oktober, berikut tema peringatan dan sejarahnya.

TRIBUNNEWS.COM - Hari Anak Perempuan Sedunia atau International Day of the Girl Child diperingati setiap tanggal 11 Oktober.

Pada tahun ini, Hari Anak Perempuan Sedunia jatuh pada besok Selasa (11/10/2022).

Peringatan ini bertujuan untuk menyoroti dan mengatasi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi anak perempuan, sambil mempromosikan pemberdayaan anak perempuan dan pemenuhan hak asasi mereka.

Dikutip dari UNICEF, tema Hari Anak Perempuan Sedunia 2022 yakni "Our time is now-our rights, our future", yang artinya "Waktu kita adalah sekarang-hak kita, masa depan kita".

Sejarah Hari Anak Perempuan Sedunia

Melansir un.org, Hari Anak Perempuan Sedunia atau International Day of the Girl Child berawal pada tahun 1995.

Saat digelar Konferensi Dunia tentang Perempuan di negara-negara Beijing, dengan suara bulat mereka mengadopsi Deklarasi Beijing dan Platform Aksi untuk memajukan hak-hak tidak hanya perempuan tetapi juga untuk anak perempuan.

Deklarasi Beijing ini adalah yang pertama secara khusus menyerukan hak-hak anak perempuan.

Pada 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 66/170 untuk menetapkan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia.

Penetapan ini sebagai bentuk pengakuan hak-hak anak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia.

Hari Anak Perempuan Sedunia berfokus pada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi anak perempuan dan untuk mempromosikan pemberdayaan anak perempuan dan pemenuhan hak asasi mereka.

Anak perempuan memiliki hak atas kehidupan yang aman, terdidik, dan sehat, tidak hanya selama tahun-tahun pembentukan yang kritis ini, tetapi juga saat mereka dewasa menjadi wanita.

Jika didukung secara efektif selama masa remaja, anak perempuan memiliki potensi untuk mengubah dunia, baik sebagai anak perempuan yang berdaya hari ini maupun sebagai pekerja, ibu, pengusaha, mentor, kepala rumah tangga, dan pemimpin politik masa depan.

