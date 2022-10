5 Kegiatan untuk Merayakan Hari Anak Perempuan Sedunia, Bisa Dimulai dengan Cara yang Sederhana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lima kegiatan yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam perayaan Hari Anak Perempuan Sedunia.

Hari Anak Perempuan Sedunia dirayakan secara global pada 11 Oktober.

Dikutip dari laman National Today, Hari Anak Perempuan Sedunia mengakui pentingnya kekuatan dan potensi remaja perempuan dengan mendorong terbukanya lebih banyak kesempatan bagi mereka.

Selain itu, Hari Anak Perempuan Sedunia juga diperingati untuk menghilangkan tantangan berbasis gender yang dihadapi gadis kecil di seluruh dunia.

Bentuk tantangan yang menjadi perhatian pada Hari Anak Perempuan Sedunia yakni pernikahan anak, kesempatan belajar yang buruk, kekerasan, dan diskriminasi.

Tema yang diusung dalam perayaan Hari Anak Perempuan Sedunia 2022 yakni 'Our time is now—our rights, our future' yang artinya 'Waktu kita adalah sekarang-hak kita, masa depan kita'.

Beragam kegiatan dapat dilakukan untuk terlibat dalam perayaan Hari Anak Perempuan Sedunia.

Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hargai Anak Perempuan yang Ada di Sekitar Kita

Hargai putri remaja Anda, saudara perempuan, atau wanita muda lainnya dalam hidup Anda.

Dengan menghargai apa yang mereka lakukan maka kita sudah dapat berpartisipasi dalam Hari Anak Perempuan Sedunia.

2. Berpartisipasi dalam Kampanye Pemberdayaan Perempuan

Pada masa yang akan datang anak-anak perempuan akan segera bertransisi menjadi wanita dewasa.

Oleh sebab itu, dengan adanya kampanye pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesadaran tentang pengaruh ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender.

