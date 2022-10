Kumpulan Ucapan Hari Anak Perempuan Sedunia, 11 Oktober 2022, Dapat Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan Hari Anak Perempuan Sedunia, 11 Oktober 2022.

Hari Anak Perempuan Sedunia diperingati setiap 11 Oktober.

Tahun ini, Hari Anak Perempuan Sedunia jatuh pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Oleh karena itu, untuk memperingatinya, kamu dapat membagikan ucapan Hari Anak Perempuan Sedunia di media sosial.

Kumpulan Ucapan Hari Anak Perempuan Sedunia, 11 Oktober 2022 dikutip dari english.jagran.com, popxo.com, republicworld.com:

1. Happy International Girl Child Day. May this world become a safer and happier place for a girl to live happily in.

Selamat Hari Anak Perempuan Sedunia. Semoga dunia ini menjadi tempat yang lebih aman dan bagi seorang anak perempuan untuk hidup bahagia.

Baca juga: Quotes Hari Anak Perempuan Sedunia 2022 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

2. A happy and healthy girl child with a safe and progressive environment is what we all dream for. Wishing you a very Happy International Girl Child Day.

Anak perempuan yang bahagia dan sehat dengan lingkungan aman dan progresif adalah apa yang kita semua impikan. Selamat Hari Anak Perempuan Sedunia.

3. We must always respect and care for all the girl children around us. They are the sovereign, controller, and leader of tomorrow's world. Wishing you a very Happy International Day of the Girl Child!

Kita harus selalu menghormati dan menyayangi semua anak perempuan di sekitar kita. Mereka adalah penguasa, pengontrol, dan pemimpin dunia masa depan. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional!

4. We must always respect and care for all the girl children around us. They are the sovereign, controller, and leader of tomorrow's world. Wishing you a very Happy International Day of the Girl Child!

Kita harus selalu menghormati dan menyayangi semua anak perempuan di sekitar kita. Mereka adalah penguasa, pengontrol, dan pemimpin dunia masa depan. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional!

5. Give girls the wings to fly, not the pain to cry. Happy International Girl Child Day.