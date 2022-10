Quotes Hari Anak Perempuan Sedunia 2022 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan quotes Hari Anak Perempuan Sedunia tahun 2022.

Hari anak perempuan sedunia ini pertama kali diperingati pada 11 Oktober 2012.

Peringatan hari anak perempuan sedunia ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mengutip dari roomper.com, International day of the girl atau hari anak perempuan sedunia ini dirayakan untuk memberikan apresiasi pada seluruh anak perempuan di dunia.

Untuk merayakan hari anak perempuan sedunia, Anda bisa membagikan quotes menarik bertemakan 'International day of the girl 2022'.

Quotes hari anak perempuan sedunia 2022 dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Kumpulan Quotes Hari Anak Perempuan Sedunia 2022:

- "All across the nation, little girls woke up, especially little Black and brown girls, who so often feel overlooked and undervalued in their communities, but today, just maybe, they're seeing themselves for the first time in a new way. As the stuff of presidents and vice presidents.” Kamala Harris

Di berbagai negeri, gadis-gadis terbangun, terutama bagi gadis berkulit hitam dan cokelat yang begitu sering merasa diabaikan dan diremehkan di komunitas mereka, tetapi hari ini lihatlah dirimu dengan cara yang baru sebagai seorang pemimpun dan wakil pemimpin komunitas.

- “To all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable, powerful, and deserving of every opportunity in the world and every chance to pursue your own dreams.” Hillary Clinton

Untuk semua gadis kecil yang menyaksikan ini, jangan pernah ragu bahwa kamu berharga, kuat, dan pantas mendapatkan setiap kesempatan di dunia dan setiap kesempatan untuk mengejar impianmu sendiri.

- “You cannot, you cannot use someone else's fire. You can only use your own. And in order to do that, you must first be willing to believe that you have it.” Audre Lorde

Kamu tidak bisa menggunakan api orang lain, karena kamu hanya dapat menggunakan milikmu sendiri. Dan untuk melakukan itu, pertama-tama kamu harus mau percaya bahwa kamu memiliki sesuatu itu.

- "I want every girl to know that her voice can change the world,” Malala Yousafzai