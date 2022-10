Trotoar di PN Jaksel Dipenuhi Karangan Bunga Bertuliskan Dukungan Moril untuk Bharada E

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Sejumlah karangan bunga mendukung Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E terlihat warnai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Bharada E sendiri dijadwalkan menjalani sidang perdana di PN Jaksel, Selasa 18 Oktober 2022.

Pantauan Tribunnews di lokasi 07.15 WIB sejumlah karangan memenuhi trotoar di PN Jaksel, bertuliskan dukungan moril untuk Bharada E.

Karangan bunga tersebut bertuliskan keep spirit icad we always support and god bless you #Torangdengicad #savebharadae dari Erica, Chandra, Firra Leydi, Vonny, Chacha Richard Eliezers Family

Kemudian ada juga karangan bunga bertuliskan support dan doa kami selalu menyertaimu god bless you Bharada Richard Eliezers dari Squad Eliezers Group

Karangan bunga selanjutnya kami fans Bharada E Universal akan tetapi mendukungmu dan selalu mendukungmu yang terbaik dari Fans Bharada Universal

Terakhir semangat berjuang anak Tuhan doa ibu-ibu selalu menyertaimu #savebharadae dari ibu-ibu online

Selain karangan bunga untuk Bharada E, ada juga karangan bunga untuk mendukung hakim dan jaksa dalam proses pengadilan.

Sejumlah karangan bunga mendukung hakim dan jaksa pimpin sidang perdana kasus pembunuhan Nofiansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J terlihat warnai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

Karangan bunga tersebut bertuliskan rakyat-rakyat yang cinta keadilan dan penegak hukum mengirimkan pesan hakim dan jaksa saking cintanya kita pada penegak hukum, kita kirimin bunga nih, tanda kita monitor sidang kasus Brigadir J.

Pantau Tribunnews di lokasi PN Jaksel terlihat juga telah memasang proyektor untuk menyiarkan persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.

Adapun sidang dijadwalkan dimulai 10.00 WIB.