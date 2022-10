Hadirkan Inovasi dengan Praktik Keberlanjutan, Berikut Daftar Pemenang B20 Sustainability 4.0 Awards

TRIBUNNEWS.COM - B20 Sustainability 4.0 Awards yang digelar oleh Swiss Chamber of Commerce (SwissCham) bersama KADIN Indonesia dan EuroCham telah mencapai puncaknya lewat acara pengumuman pemenang yang digelar pada tanggal 17-18 Oktober 2022.

Sebagai salah satu side event B20 Indonesia 2022, B20 Sustainability 4.0 Awards adalah sebuah ajang kompetisi dan apresiasi bagi para pelaku bisnis swasta dan UMKM yang mengembangkan praktik keberlanjutan serta inklusivitas pada aktivitas serta lingkup usaha mereka.

Awarding night B20 Sustainability 4.0 Awards dilaksanakan pada Selasa, 18 Oktober 2022 di Grand Hyatt Hotel, Jakarta dan dihadiri oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia dan Timor Leste H.E Kurt Kunz, Chair of B20 Sustainability 4.0 Awards Christophe Piganiol, dan Chair of B20 Indonesia 2022 Shinta W. Kamdani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut hadir sebagai keynote speaker pada malam penghargaan ini.

Pemenang dari pihak UMKM untuk kategori Clean Water & Sanitation Awards dengan inovasi yang fokus pada peningkatan akses air bersih adalah Komodo Water sebagai juara pertama dan Gree Energy sebagai juara kedua. Sementara itu Danone Indonesia menjadi penerima penghargaan dari pihak korporat.

Untuk penghargaan kategori Responsible Consumption & Production Plastic Awards yang fokus pada pengurangan dan daur ulang plastik, UMKM Sampangan menjadi pemenang utama dan Plastic for Nature (Plana) menempati posisi runner-up. Di sisi korporat, Lazada Logistics menjadi penerima penghargaan kategori ini.

“Kami senang sekali bisa memenangkan penghargaan ini. Kami menjadi satu-satunya perusahaan logistik yang memenangkan B20 Sustainability 4.0 Awards dengan inovasi sustainable packaging. Kami merasa antusias dan senang, semoga ke depannya penghargaan ini dapat diselenggarakan lagi,” ujar Panji selaku perwakilan dari Lazada Logistics.

“Harapannya kami bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk bisa lebih ramah lingkungan,” sambungnya.

Sementara itu, UMKM Du Anyam dinobatkan sebagai pemenang untuk kategori Women in Sustainability Awards yang fokus pada pemberdayaan wanita dengan prinsip berkelanjutan. Sukkha Citta menjadi UMKM runner-up untuk kategori ini, sedangkan Amartha dinobatkan sebagai pemenang dari pihak korporat.

“Kami ucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada seluruh finalis yang telah menunjukkan inovasi serta menghasilkan karya yang luar biasa dalam pelaksanaan praktik usaha keberlanjutan. Kami berharap dapat terus mendukung inspirasi Anda,” ujar Chair of B20 Sustainability 4.0 Awards Christophe Piganiol.

"Kami mempertemukan para peserta, para sponsor, serta komunitas, untuk bersama-sama mendukung praktik usaha keberlanjutan. Penyelenggaraan penghargaan ini diharapkan akan membantu Indonesia dan lebih banyak perusahaan di Indonesia untuk menyadari bahwa prinsip berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama kita semua,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, turut diumumkan pemenang dari penghargaan kategori edukasi berkelanjutan, yaitu Siemens Scholarship for Trisakti Sustainability Master Degree dan Zurich Scholarship for Trisakti Sustainability Master Degree.

Tiga pemenang kategori khusus HSBC Net Zero Transition Special Award

Penyerahan penghargaan HSBC Net Zero Transition Special Award kepada para pemenang, Senin (17/10/2022). (Tribunnews.com/Anniza Kemala)

Sebagai salah satu sponsor pada perhelatan B20 Sustainability 4.0 Awards, HSBC turut mengapresiasi para peserta yang telah menghadirkan inisiatif dan inovasi transisi energi melalui penyerahan HSBC Net Zero Transition Special Award.

Seleksi pemenang untuk HSBC Net Zero Transition Special Award dilaksanakan sejak Agustus hingga Oktober 2022, yang dimulai dari kurasi perusahaan yang terdaftar dalam dari indeks Kompas100 serta Sustainability Report dan Indeks SRI-Kehati.

Dari enam peserta yang maju ke babak final, terpilih tiga pemenang untuk kategori yang berbeda-beda. PT AKR Corporindo TBK meraih penghargaan untuk kategori Investment in Clean Energy. PT Indofood CBP menjadi perusahaan yang menyabet kategori Innovation Towards Clean Energy. Terakhir, kategori Community Engagement in Developing Clean Energy dianugerahkan kepada PT Barito Pacific TBK. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Chairman of B20 Sustainability 4.0 Awards, Christophe Piganiol.

“Terima kasih, hari ini kita mendapatkan nominasi, menjadi finalis, dan mendapatkan penghargaan di HSBC Net Zero Transition Special Award sebagai perusahaan yang ikut serta melaksanakan transisi clean energy,” ujar Direktur & Corporate Secretary AKR Corporindo Suresh Vembu sebagai salah satu pemenang.

“AKR Coporindo selalu berkomitmen untuk mengurangi carbon footprint dan juga melakukan efisiensi di logistik dan supply chain. Penghargaan ini mendorong AKR untuk terus berproses melangkah ke green energy dan pengurangan karbon untuk membuat dunia menjadi lebih hijau,” lanjutnya.

Head of Corporate Communication PT Barito Pacific TBK Angelin Sumendap pun turut mengapresiasi pemberian penghargaan dari HSBC ini.

“Kami grup Barito Pacific berbangga bisa menjadi salah satu finalis dan memenangkan special award ini. Ini semua berkat keseriusan dari kawan-kawan, anak-anak usaha, dan seluruh bagian dari grup Barito Pacific serta merupakan sebuah pengakuan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan di dalam Grup Barito Pacific,” sebutnya.

Sebagai bagian dari B20 Sustainability 4.0 Awards, pemberian penghargaan khusus dari HSBC ini diharapkan dapat menginspirasi para pelaku usaha lain untuk turut mengambil bagian dalam transisi energi di Indonesia.