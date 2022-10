Alasan Hotman Paris Hutapea Tolak Tawaran Jadi Kuasa Hukum Keluarga Ferdy Sambo, Tak Direstui Istri

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku kalau dirinya pernah ditawari untuk menjadi kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo.

Bahkan kata Hotman Paris Hutapea, surat kuasa untuk dirinya mendampingi mantan Kadiv Propam Polri itu sudah ditandatangani.

"Semua kasus besar kan selalu datang ke saya, Sambo kan pertama kali udah ditandatangan malah surat kuasanya," kata Hotman Paris saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (24/10/2022).

Kendati begitu, tawaran dari Ferdy Sambo untuk menjadi kuasa hukum ditolak oleh Hotman Paris.

Bukan tanpa alasan, pengacara yang memiliki banyak asisten menyatakan kalau penolakan itu didasari karena tidak diperolahnya restu dari sang istri.

Tak hanya itu, pekerjaan Hotman sebagai presenter sebuah acara talkshow juga dijadikan alasan dirinya mundur dari penanganan kasus tersebut.

Alhasil, Hotman memilih mundur sebagai kuasa hukum untuk keluarga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J.

"Saya mundur karena saya kan host di stasiun TV dan sering bahas kasus itu kan (khawatir) jadi konflik of interested, dan istri juga keberatan," kata dia.

3 Hari Tidak Bisa Tidur

Sebelumnya, Pengacara kondang Hotman Paris ungkap alasan menolak penawaran pihak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sebagai penasehat hukum kasus pembunuhan Brigadir J.

Hotman Paris mengaku tidak bisa tidur selama tiga hari setelah mendapat tawaran dari pihak Ferdy Sambo.

"Sekarang saya ngaku apa adanya, memang benar Hotman Paris diminta Pak Sambo untuk jadi pengacaranya, juga diminta (jadi) pengacara Ibu PC. Saya tiga hari gak bisa tidur untuk mengatakan yes or no," ujar Hotman Paris yang dikutip dari kanal YouTube TRANS TV Official, Rabu (7/9/2022).

Hotman Paris mengaku bimbang, lantaran tawaran yang diberikan adalah sebuah impian para pengacara.

"Dari segi kasus, its dream cases bagi lawyer. Ini kasus yang membuat pengacara dimanapun jadi populer," jelas Hotman Paris.

Setelah tiga hari tak bisa tidur, Hotman Paris memilih menolak tawaran dari pihak Ferdy Sambo.

Hal tersebut diambil lantaran Hotman Paris harus bersikap netral, sesuai dengan program acara yang saat ini dia jalani.

"Dengan berat hati saya menolak. Ada beberapa alasan, mencegah konflik kepentingan, karena saya juga sebagai host di acara televisi yang akan membahas kasus tersebut jadi harus netral, bahkan sampai nanti di persidangan."

"Yang kedua adalah, sejak kasus itu ada jutaan orang yang meminta saya untuk menjadi pengacara keluarga Brigadir J-lah, pengacara Bharada E- lah. Kebetulan saya juga lagi sibuk dengan program Hotman 911," jelas Hotman Paris.