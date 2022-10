Forum MPR Dunia, Bambang Soesatyo Harap Lahir Deklarasi untuk Kembangkan Demokrasi Global

ist

Para Pimpinan MPR RI menyambut kehadiran delegasi Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States) dalam Welcoming Dinner di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (24/10/2022) malam.