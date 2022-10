HUT Partai Golkar ke-58, Airlangga Sampaikan Apresiasi kepada Pelaku UMKM Indonesia

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi Partai Golkar kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apresiasi ini disampaikannya secara langsung dalam perayaan HUT Partai Golkar ke-58 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022) lalu.

Airlangga mengungkapkan bahwa Partai Golkar terus mendorong agar denyut perekonomian tetap tumbuh dengan usaha mikro, kecil, menengah sebagai penggerak ekonomi di masyarakat.

“Partai Golkar menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas usaha gigih para pelaku usaha mikro, kecil, para pedagang pasar dan kaki lima, para perajin, pemilik warung yang pantang menyerah meneruskan usahanya,” ucap Airlangga dikutip dari kanal YouTube G24.

Lebih lanjut, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan bahwa Partai Golkar lahir untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita akan terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang baik, stabil dan memberikan kesejahteraan rakyat. Partai Golkar lahir untuk semua. Leaving no one behind (tidak meninggalkan siapa pun di belakang) untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya lagi.

UMKM dukung ketahanan perekonomian

Selain di momen tersebut, pada awal Oktober lalu, Airlangga juga sudah memaparkan fakta bahwa UMKM memang menjadi pendukung ketahanan perekonomian.

Ia mengungkapkan bahwa UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2021.

“UMKM telah memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 Triliun,” papar Airlangga dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.