Perempuan Bersenjata Hendak Terobos Istana, Kemenag: Akibat Belajar Agama Tak Sistematis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang perempuan bercadar membawa senjata menerobos Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/10/2022) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz mengajak seluruh pihak untuk belajar agama secara sistematis.

"Sekali lagi begini, saya mengimbau ke seluruh umat Islam, belajarlah agama secara sistematis dan benar-benar dari pihak yang memiliki otoritas agama," ujar Ishfah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Menurut Ishfah, pembelajaran keagamaan harus dilakukan kepada otoritas pada keagamaan.

Selain itu, pembelajaran agama tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Hal ini, menurut Ishfah, untuk mencegah pemahaman keagamaan yang keliru.

"Belajar agama enggak boleh serampangan, belajar pendidikan keagamaan enggak boleh separo-separo, harus utuh, sistematis, dan bersumber dari pihak yang memiliki otoritas. Sehingga kita ngga salah paham terhadap agama kita, kita tidak memiliki paham yang salah juga terkait dengan agama dan keyakinan kita," jelas Ishfah.

Dirinya mengungkapkan pemahaman keagamaan yang radikal berawal dari pendidikan keagamaan yang tidak sistematis.

"Saya meyakini semua berawal dari pendidikan. Kalau kemudian pendidikan kita tidak menanamkan muatan-muatan dan konten-konten yang berkaitan moderasi beragama, akan terjadi seperti itu," ucap Ishfah.

"Ditambah pihak-pihak atau individu yang tidak pernah belajar agama secara sistematis dari pihak-pihak yang memiliki otoritas, tiba tiba belajar agama dari sumber-sumber yang tidak jelas. Sehingga terbentuk cara pandang yang tidak benar terkait dengan agama," tambah Ishfah.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan bercadar sambil membawa senjata api menerobos Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa (25/10/2022).

Pengamat menduga aksi perempuan itu terkait terorisme.

Pengamat Terorisme Ridlwan Habib menyoroti aksi nekat perempuan membawa senjata hendak menerobos Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa (25/10/2022).

Direktur The Indonesia Intelligence Institute ini menyebut pelaku tersebut diduga merupakan simpatisan ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria, organisasi teroris dunia.