Daftar Nominasi Tokoh Muslim dan Pesantren yang Bakal Raih Penghargaan Santri Of The Year 2022

Santri of The Year

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022, menteri hingga rektor yang berlatarbelakang santri akan diberikan penghargaan.

Islam Nusantara Center (INC) Bekerja sama dengan MPR RI dan Majelis Pesona akan memberikan penghargaan kepada santri dan pesantren Inspiratif Nasional pada 13 bidang.

Penganugerahan ini akan diselenggarakan di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR RI pada Sabtu 29 Oktober 2022 mendatang.

Direktur INC , Dr Moch Aly Taufiq mengatakan Penganugeraahan Santri dan Pesantren Inspiratif Nasional ini dimaksudkan agar seluruh generasi muda santri terinspirasi dan dapat mengikuti jejak para tokoh santri yang sudah berkiprah di berbagai sektor.

Selain itu, penghargaan ini juga dimaksudkan untuk mengenang jasa para santri dan ulama dalam membangun bangsa Indonesia.

“Para ulama dan santri mempunyai andil besar dalam upaya pengusiran penjajah dan pembangunan bangsa Indonesia, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui, maka penganugerahan ini dimaksudkan agar sleuruh generasi bangsa tidak melupakan peran santri dan ulama," kata Moch Aly Taufiq dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).

Menurut dia penganugeraahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan semangat kepada para pemenang agar selalu menjadi suritauladan bagi generasi berikutnya.

Dalam proses penganugerahaan Santri Of The Year 2022, dewan pakar INC memilih beberapa santri dan pesantren yang mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat di 13 bidang.

Setelah ditetapkan nomine di masing-masing bidang, lalu publik dipersilakan untuk memilih (Vote) santri atau pesantren favorit mereka.

Ada pun nominasi yang telah ditetapkan dewan juri adalah :

Santri Inspiratif Bidang Seni dan Budaya:

1. Awwalur Rizqi Al-Firori (Alffy Rev), Musisi & sinematografi

2. Anisa Rahman, Penyanyi

3. Alfina Nindiyani, Penyanyi

4. Habiburrahman el shirazy, Novelis

5. Raedu Basha, Sastrawan

Nomine Santri Inspiratif Bidang Dakwah,

1. KH. Ahmad Bahauddin Nursalim

2. Ust. Das’ad Latif

3. Ustadzah Mumpuni Handayayekti

4. KH. M. Cholil Nafis, LC, Ph.D

5. KH. Asep Mubarok

Nominasi untuk Santri Inspiratif Bidang Pendidikan:

1. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M. Ag (Rektor UIN Mataram)

2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag (Rektor UIN Walisongo, Semarang)

3. Prof. Dr. KH. Mahmud, M.Si (Rektor Uin Sunan Gunung Djati, Bandung)

4. Prof. Dr. Hj. Amani Lubis, MA (Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

5. Prof. Dr. H. Mujibburrahman, M.A (Rektor UIN Antasari, Banjarmasin)