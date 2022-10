World Clean Energy Conference Bahas Solusi Energi Terbarukan

TRIBUNNEWS.COM - World Clean Energy Conference akan digelar pada 1 dan 2 Desember 2022 di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta. Konferensi ini mempertemukan stakeholder di bidang sektor energi untuk membahas solusi, kebijakan, maupun teknologi yang dapat mendorong transformasi lanskap energi di Indonesia.

Lebih dari 400 partisipan dari sektor pemerintahan, perusahaan energi, project owners, investor, kontraktor, dsb turut menghadiri konferensi ini. Hal ini untuk mewujudkan Indonesia bebas emisi dan jejak karbon atau zero net emissions.

Pokok bahasan dalam World Clean Energy Conference meliputi, Indonesia Energy Sector Net Zero Roadmap; Clean Energy Investment & Financing; Solar Tech & Storage; Wind, Hydro and other renewables; Modernizing Indonesia’s Electricity Grids; Digital Connected Energy Network; and Electric Vehicles & Charging Infrastructure.

World Clean Energy Conference juga menyajikan pameran tentang solusi energi terbarukan. Info lebih lanjut tentang pendaftaran, pembicara, dan agenda acara dapat dilihat di sini.