Pemenuhan Stok Kosong, 5 Juta Dosis Vaksin Pfizer Dikirim ke 25 Provinsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Lima juta dosis vaksin Pfizer hibah dari Covax sudah dikirimkan ke 25 provinsi di Indonesia, sebagai upaya pemenuhan stok vaksin Covid-19 di daerah sekaligus percepatan pelaksanaan vaksinasi.

"Ini merupakan upaya kita untuk mempercepat penyuntikan vaksin dosis lengkap sampai booster" ungkap Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu, Sabtu (29/10/2022) di Jakarta.

Dari lima juta vaksin tersebut, lebih dari 2, 5 juta vaksin sudah didistribusikan ke provinsi/kabupaten/kota.

Sisanya menjadi buffer stok pusat.

"Alokasi kami berikan sesuai dengan permintaan dari daerah" ungkap Dirjen Maxi

Terkait dengan pemanfaatan vaksin, Dirjen Maxi mengingatkan, bahwa alur penyuntikan vaksin harus dilakukan secara seksama sehingga vaksin dapat digunakan sebelum masa penyimpanan (shelf life) berakhir dengan ED Februari 2023, sesuai dengan prinsip penyimpanan Early Expired First Out (EEFO) serta First In First Out (FIFO).

Adapun pertimbangan lain dalam penggunaan vaksin Pfizer meliputi:

1. Vaksin Covid-19 Pfizer merupakan vaksin Covid-19 dengan platform mRNA yang diberikan sebanyak 2 dosis (@ 0,3 ml) secara intramuscular dengan masa interval 21 hari.

Vaksin ini dapat diberikan pada kelompok usia mulai 12 tahun keatas sebagaimana dimaksud pada factsheet BPOM dan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi.

2. Untuk mendukung kualitas vaksin, maka vaksin ini dapat disimpan dengan manajamen suhu penyimpanan sebagai berikut:

a. suhu -70°C dalam cold chain Ultra Low Temperature (ULT) untuk mendukung shelf life vaksin selama 6 bulan

b. suhu -20°C dalam freezer dengan shelf life 2 minggu

c. suhu 2 – 8 °C dalam vaccine refrigerator dengan shelf life 30 hari

3. Perencanaan harus dilakukan dengan seksama sehingga vaksin dapat digunakan sebelum masa penyimpanan (shelf life) berakhir dengan ED Februari 2023

4. Vaksin Covid-19 Pfizer ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dosis ke 2 (dua) dan dosis booster Covid-19.

5. Dalam penggunaannya semua vaksin memperhatikan prinsip Early Expired First Out (EEFO), lalu kemudian prinsip First In First Out(FIFO), atau sesuai ketentuan lain yang mengikat

6. Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan vaksin Covid-19 Pfizer maka dapat dilakukan koordinasi dengan LS/LP terkait serta jejaring pelayanan kesehatan yang berada pada wilayah kerja masing – masing dengan memperhatikan manajemen penyimpanan vaksin, administrasi pemberian vaksinasi Covid-19 serta teknis pencatatan dan pelaporan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.