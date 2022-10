Prabowo Puji Peran Jokowi Damaikan Dunia: Wong Solo Itu, Luar Biasa

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melambaikan tangan saat disapa awak media di acara PKB Road to Eletcion di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022).

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Rusia dan Ukraina, di tengah ketegangan antara kedua negara tersebut.

Adapun kunjungan Jokowi itu bertujuan untuk mendamaikan kedua negara yang tengah berkonflik tersebut.

Hal itu disampaikannya saat berpidato di acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertajuk Road to Election 2024, yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022).

"Saya kaget juga waktu dia ke Ukraina. Ukraina sedang dihujani roket dari bom, beliau berani. Padahal yang Kopassus aku. Beliau bukan Kopassus. Boleh juga wong Solo itu, luar biasa," kata Prabowo, Minggu (30/10/2022).

Lebih lanjut Menteri Pertahanan ini turut mengapresiasi tindakan Jokowi menyambangi Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Tak hanya ke negara-negara di Eropa, Prabowo pun diminta Jokowi berkunjung ke Amerika Serikat juga untuk menjalankan misi perdamaian tersebut.

Bahkan lanjut dia, misi perdamaian itu pun berlanjut hingga dirinya menyambangi Tiongkok, Turki, Khazakstan hingga India.

“Ilmunya harus saya belajar sama beliau. Semua negara ingin untuk melerai jangan sampai terjadi perang besar. Kalau perang besar kita akan banyak menderita,” tuturnya.

Diketahui, PKB menggelar acara Road to Election 2024 dengan tema 'Gus Muhaimin: The Next 2024'.

Acara tersebut dihadiri seluruh kader PKB dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai partai yang berkoalisi dengan PKB.

Gelaran acara itu diawali dengan yel-yel yang dilakukan para kader PKB, lalu sempat ada panggung hiburan sekitar 30 menit.

Para kader PKB berpakaian seragam kaos berwarna hijau dengan wajah Cak Imin di bagian besar. Selain itu terlihat pula tulisan 'Mabes Rakyat: Maju Bersama Rakyat" pada kaos mereka.

Kader-kader PKB yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia itu memenuhi Tennis Indoor Senayan.

Pembukaan dilakukan sekitar pukul 09.50 WIB saat Prabowo Subianto memasuki ruangan bersama Muhaimin Iskandar.