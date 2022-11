Tanpa Mahar, Braja Siapkan Deklarasi Dukungan di Seluruh Indonesia untuk Anies Baswedan Maju Pilpres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Barisan Indonesia Jaya (Braja) yang mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) 2024 dipastikan tanpa mahar politik.

Sekjen Braja Heikal Safar sangat mendukung upaya dan langkah Partai NasDem yang menggelar deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.

“Kami Barisan Indonesia Jaya bersama-sama seluruh relawan Anies Baswedan tanpa mahar semakin membesar di seluruh Indonesia dukung Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024," kata Heikal, berdasar keterangan, Kamis (3/11/2022).

Keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 nanti sebagai sebuah langkah tepat.

"Perjalanan kami Barisan Indonesia Jaya bersama-sama seluruh relawan setiap melakukan deklarasi mendukung Capres Anies Baswedan di seluruh Indonesia tanpa mahar,” ungkap politisi Partai NasDem.

Surya Paloh lebih memilih figur Capres 2024 berintegritas, berwawasan luas, visioner, cerdas dan memiliki ide maupun gagasan merekatkan NKRI ketimbang meminta mahar politik.

"Partai NasDem bukan mahar yang diminta tapi ide dan gagasan pemikiran seorang pemimpin bangsa dan negara yang kreatif, out of the box untuk membantu kemajuan restorasi Indonesia," katanya.

"Ada yang bertanya kepada kami kenapa Barisan Indonesia Jaya (Braja) bersama-sama seluruh relawan sangat mendukung Capres 2024 Anies Baswedan tanpa mahar? Karena salah satunya adalah sejalan dengan visi dan misi organisasi kami,” tegasnya.

Calon Wali Kota Bekasi pada Pilkada 2024 itu juga menilai sudah seharusnya Braja dan seluruh relawan Anies tanpa mahar meneruskan dan membantu pekerjaan Partai NasDem sebagai partai terbuka dan tak memandang SARA.

