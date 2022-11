Jelang Perayaan HUT, BRI Gelar Kompetisi Foto BRIGHT ON Berhadiah Total Rp127 Juta

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-127, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengadakan kompetisi foto bertajuk BRILian Photography Competition (BRIGHT ON) 2022.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengajak masyarakat untuk memotret momentum pemulihan ekonomi serta memberikan optimisme ekonomi melalui sebuah karya fotografi. “BRI senantiasa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkarya dan lebih dekat dengan masyarakat dan palaku usaha yang terus tumbuh dan semakin tangguh”, ungkapnya.

Pada BRILian Photography Competition kali ini, peserta kompetisi dapat mengeksplorasi tiga tema yang tersedia, antara lain Transformasi Digital BRI, UMKM & Ultra Mikro BRI Semakin Tangguh, dan BRI Memperluas Jangkauan & Memberi Kemudahan. Selaras dengan HUT ke-127 BRI, kompetisi ini juga memperebutkan total hadiah dengan nominal sebesar Rp127 juta.

Peserta terbagi dalam tiga kategori, yakni umum, pewarta foto, dan Pekerja BRI Group. Peserta dapat mengunggah satu per satu karya foto terbaiknya (bukan multiple post) melalui Instagram pribadi dengan menyertakan tagar #127TahunBRI #HUTBRI127 #LombaFotoBRI127Tahun, mention dan tag @bankbri_id serta tag minimal tiga teman untuk mengikuti lomba ini.

Peserta juga harus menyertakan caption yang menunjang kelengkapan narasi dan informasi dari karya foto yang diunggah.

Seluruh peserta juga wajib mem-follow akun @bankbri_id dan tidak men-private akun Instagram selama periode pengumpulan dan penjurian foto berlangsung. Di ajang ini, BRI tidak membatasi jumlah foto yang ingin peserta ikutsertakan dalam kompetisi.

Adapun kriteria foto adalah bukan merupakan hasil manipulasi digital. Lalu, ruang lingkup editing hanya sebatas cropping, saturation, dan contrast. Selain itu, tidak boleh menambahkan watermark atau identitas dalam foto yang diunggah. Karya foto yang mengandung unsur branding BRI akan mendapatkan poin khusus dalam penilaian BRIGHT ON 2022.

Batas pengumpulan karya BRIGHT ON 2022 ditetapkan hingga 28 November 2022 dengan periode penjurian sampai dengan 3 Desember 2022. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 9 Desember 2022. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengunjungi laman www.bri.co.id/brighton2022

Dalam penyelenggaraan kompetisi ini, BRI menggandeng Associated Press Chief Photographer for Indonesia Dita Alangkara dan Professional Photographer Andika Oky Arisandi sebagai dewan juri BRIGHT ON di tahun ini.(*)