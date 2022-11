Wakil Ketua MPR: Pertemuan Delegasi Asia Afrika Momentum Gelorakan Semangat Persatuan KAA 1955

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (paling kanan) usai acara Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective di Hotel Savoy Humann Bandung, Selasa (8/11/2022). Ia menyambut baik perwakilan akademisi dari negera delegasi Asia-Afrika yang hadir dalam acara Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective.