Media Center KTT G20 Buka 13 November, 2.133 Jurnalis Sudah Terakreditasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan, Media Center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali mulai beroperasi pada 13 November 2022.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, akses Media Center G20 mulai dibuka pada 13 November 2022.

"Jadi, media center mulai bisa digunakan atau diakses tanggal 13 sampai 17 November 2022," ujarnya dalam acara "#G20Updates Tata Laksana Peliputan KTT G20", Rabu (9/11/2022).

Pada 13 sampai 17 November 2022 tersebut, Media Center akan beroperasi atau bisa diakses pukul 08.00 sampai 22.00 Waktu Indonesia Tengah.

"Selanjutnya, khusus saat gelaran KTT G20 pada 15 November, Media Center bisa diakses pukul 08.00 sampai 24.00 Waktu Indonesia Tengah," kata Usman.

Dia menjelaskan, yang dapat mengakses Media Center adalah yang telah mendaftarkan nama melalui registrasi media dan telah mendapatkan ID Batch media sebagai tanda pengenal utama untuk masuk ke Media Center.

"Sementara, yang mendapatkan akses peliputan ke venue-venue KTT G20 adalah house media, official media, dan Official Traveling Press (OTP). House media, official media, dan OTP yang dapat akses peliputan secara langsung mengingat ada banyak kepala negara yang hadir, sehingga pengamanan sangat ketat," tutur Usman.

Jumlah jurnalis yang sudah terakreditasi untuk meliput KTT G20 Bali sebanyak 2.133 orang, di mana 2.051 akan hadir meliput in person atau secara langsung, dan 82 jurnalis meliput secara virtual.

"Nah ini untuk yang virtual, kami menyiapkan WhatsApp Group untuk mendistribusikan misalnya press release, serta video dan audio melalui WhatsApp Group itu. Selanjutnya, kalau organisasi atau perusahaan medianya ada 435 media, terdiri dari 364 media internasional dan 71 media nasional," pungkasnya.