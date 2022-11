Wapres Cerita Upaya Indonesia Selesaikan Konflik Rusia-Ukraina pada Abu Dhabi Forum for Peace

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan upaya moderasi beragama perlu ditekankan pada segenap lapisan masyarakat dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf Amin saat memberikan pidato kunci secara virtual dalam Abu Dhabi Forum for Peace ke-9.

"Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan tatanan dunia yang damai,” ujar Ma'ruf Amin melalui keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).

Dirinya mengimbau masyarakat internasional terus mendorong diplomasi Islam Wasathiyyah, Islam yang Rahmatan lil Alamin bagi dunia internasional.

Indonesia, kata Ma'ruf Amin, memiliki komitmen tinggi untuk mempromosikan poros Wasathiyah Islam Dunia.

"Dimana umat Islam membangun etika global (global ethics), saling memahami, saling menghormati, dan saling ketergantungan. Dunia Islam harus bangkit untuk membangun peradaban dunia yang harmonis," tutur Ma'ruf Amin.

Menurut Ma'ruf Amin, kerjasama, dukungan, dan kemitraan strategis dari semua masyarakat global akan sangat berguna dalam mewujudkan perdamaian global dan regional yang berkelanjutan.

Dirinya mengungkapkan, Indonesia juga aktif mengirimkan misi penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu merupakan upaya mendorong dialog dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

“Indonesia ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya penyelesaian diplomatik dengan pendekatan ‘win-win solution’ dari setiap konflik antar negara,” tutur Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin berbagi pengalaman bangsa Indonesia dalam memelihara kerukunan dan merawat persatuan di atas keberagaman agama.

Dia menekankan bahwa bangsa Indonesia berusaha memegang prinsip kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam dasar ideologi Pancasila dan sistem negara Indonesia yang demokratis.

“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan jika terjadi perselisihan internal dan antar-umat beragama,” terang Wapres.

Sebagai informasi tambahan, Abu Dhabi Forum for Peace ke-9 dilaksanakan pada 8 hingga 10 November 2022.

Mengangkat tema “Globalized Conflict and Universal Peace: Urgent Needs for Partnership”, tahun ini Abu Dhabi Forum for Peace berfokus pada mekanisme untuk menghadapi tantangan ekonomi, kesehatan, dan keamanan global.