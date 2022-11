Kepala LLDIKTI Beri Penghargaan Matana University di Momen Wisuda ke-4

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala LLDIKTI Wilayah III Paristiyanti Nurwardani menyampaikan beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Universitas Matana yakni Mahasiswa Matana yang telah terpilih sebagai Head of Google Developer Student Club.

Selain itu juga penghargaaan kepada Matana University yang telah meraih bantuan pendanaan program penelitian dan Purwarupa PTS dari Kemendikbud-Ristek.

Hal itu disampaikannya dalam acara Wisuda ke-4 dan Dies Natalis ke-8 Matana University yang diadakan di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang, Senin (7/11/2022) lalu.

Acara tersebut bertemakan 'Graduating with Dedication, Discipline and Responsibility'.

"Mulai hari ini harus memiliki planning dan action yang jelas untuk dapat menggapai masa depan yang cemerlang," kata Paristiyanti, ditulis Kamis (10/11/2022).

"Serta perbanyak dengan literasi CV orang-orang hebat di sekitar saudara, pelajari, dan implementasikan mengenai target yang hendak dicapai, be the best of the best," lanjutnya.

Sementara itu, Rektor Matana University Franky Jamin menyampaikan tentang tema yang diusung bahwa dedikasi merupakan unsur penting untuk mencapai prestasi di mana membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk suatu keberhasilan.

Kemudian disiplin berarti membentuk kebiasan dan perilaku yang berdampak positif. Setelah itu responsibility, di mana lulusan Matana dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan dipercaya.

"Tersematnya gelar akademik tersebut maka sebagai individu yang memiliki kecerdasan intelektual, dituntut untuk senantiasa mengedepankan dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab dalam pikiran, perilaku, dan tindakan,” ujarnya.