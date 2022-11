Ajak John Terry dan Nesta Keliling Sarinah, Erick Thohir: Alhamdulillah Tas Rotan Diboyong Terry

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kedatangan dua pesepak bola dunia, John Terry dan Alessandro Nesta.

Mantan pemain AC Milan dan Chelsea ini lantas diajak berkeliling Pusat Belanja Sarinah, sambil melihat-lihat produk UMKM.

“Kedatangan tamu tak terduga, dua defender legendaris John Terry dan Alessandro Nesta.”

"Keliling Sarinah bareng @johnterry.26 & @nesta. Welcome to Sarinah The window to see the beauty of Indonesia," tutur Erick Thohir via Instagram @erickthohir, Jumat (11/11/2022).

Dalam video yang diunggah Erick di Instagramnya itu, terlihat mantan Presiden Inter Milan ini mengajak dua pemain bertahan legendaris ini mengitari seisi Sarinah.

Pria yang baru saja meluncurkan buku bertajuk (Bukan) Kisah Suksss Erick Thohir ini menjelaskan dengan antusias tiap produk yang dijual di Sarinah.

Beberapa produk di antaranya kain tenun hingga sepatu produksi dalam negeri.

Erick, Nesta dan Terry terlihat hangat dan akrab berbicang menggunakan bahasa inggris hingga sesekali terlempar tawa di antara ketiganya.

Selain mengajak keliling Sarinah, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2021-2024 ini sempat mengajak sarapan Nesta dan Terry.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menunjukan sepatu produk UMKM kepada Alessandro Nesta (kiri) dan John Terry (tengah) di Pusat Belanja Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022). (Tangkap layar Instagram @erickthohir)

Hingga akhirnya sebuah produk UMKM pun dibeli oleh John Terry untuk diberikan kepada sang istri.

“Alhamdulillah, tas rotan laku diboyong Terry untuk sang istri,” tutur Erick.

Sebagai informasi, kehadiran John Terry dan Alessandro Nesta di Indonesia untuk bermain dalam pertandingan ekshibisi Mansion Sport Star Football Challenges, menyambut Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Sabtu (12/11/2022).