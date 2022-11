Bertemu JK, Queen of Anti Aging Prof Deby Vinski Bahas Upaya Jadikan Indonesia Pusat Health Tourism

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia medis secara global kini terus mengalami kemajuan dengan munculnya beragam terapi yang mampu mengobati berbagai masalah kesehatan, termasuk penuaan (aging).

Satu diantara terapi itu adalah terapi sel punca atau dikenal sebagai stem cell therapy yang banyak digunakan untuk memperbaiki dan meregenerasi berbagai jenis jaringan dan organ dalam dunia kecantikan.

Lalu apa itu stem cell?

Dikutip dari laman www.mayoclinic.org, Minggu (13/11/2022), stem cell adalah sel dari mana semua sel lain dengan fungsi khusus dihasilkan.

Di bawah kondisi yang tepat di dalam tubuh atau laboratorium, stem cell membelah untuk membentuk lebih banyak sel yang disebut sebagai 'sel anak'.

Sel anak ini menjadi sel induk baru atau sel khusus (diferensiasi) dengan fungsi yang lebih spesifik, seperti sel darah, sel otak, sel otot jantung atau sel tulang.

Tidak ada sel lain dalam tubuh yang memiliki kemampuan alami untuk menghasilkan jenis sel baru.

Nah, terkait pentingnya perawatan anti aging ini, pertemuan antara Presiden Badan Akreditasi Anti-aging Dunia, Prof dr Deby Vinski, MSc, PhD., dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga menjabat sebagai Penasihat World Council of Preventive Medicine (WOCPM), Drs H M Jusuf Kalla (JK) pun digelar pada 20 Oktober lalu.

Hal pertama yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah suksesnya 'The 3rd Croatian Congress of Aesthetic & Anti-aging Medicine' yang digelar di Opatija Kroasia, pada 9 hingga 11 September 2022.

Saat itu, Deby menjadi pembicara sekaligus membuka Kongres dengan mengangkat tema 'Quantum Stem Cell For Male Vitality And Female Rejuvenation'.

The Queen of Anti aging ini juga melaporkan suksesnya World Council of Stem Cell (WOCS) Board Meeting di Jenewa, Swiss.

Sebagai Presiden WOCS, Prof Deby melakukan meeting dengan dr Stevan Jovanovic, dr Ignazio Sapuppo dan Prof dr Eric Equinarina sebagai Wakil Presiden WOCS.

"Pertemuan di Swiss ini membahas perkembangan stem cell dan peran WOCS ke depan dalam kemajuan ilmu stem cell dunia," kata Prof Deby, dalam keterangannya, Sabtu (12/11/2022).