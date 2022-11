Disambut Tari Pendet, Presiden Joe Biden Tiba di Bali Tadi Malam

Presiden AS Joe Biden menumpang sedan limousin The Beast meninggalkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, setiba di Bali, Minggu malam (13/11/2022) pukul 21.45 WITA.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan rombongan telah tiba di Pulau Bali, dengan menggunakan pesawat Air Force One untuk mengikuti KTT G20 Bali di Nusa Dua.

Pesawat yang ditumpangi Joe Biden mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu malam (13/11/2022) pukul 21.45 WITA.

Kedatangan orang nomor satu di Amerika Serikat itu untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali, langsung disambut meriah dengan pentas tari pendet yang dibawakan oleh Sanggar Badung Denpasar.

Dalam siaran Instagram Live G20 Indonesia terlihat Joe Biden yang turun dari pesawat tengah tersenyum sambil menikmati tarian.

Biden berjalan menuju mobil sambil diiringi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya mendapat kehormatan dan tugas dari negara untuk menyambut bapak Presiden Joe Biden yang mendarat di Bali malam. Selamat datang Presiden Biden di Wonderfull Indonesia and the beautiful island of the god, Pulau Dewata, Pulau Bali," ujar Sandiaga Uno.

Baca juga: Mengenal The Beast, Mobil Kepresidenan AS yang Dipakai Joe Biden Hadiri KTT G20

Menurut laporan Sandiaga Uno, sebelum Biden beserta 17 kepala negara lainnya hadir di KTT G20, aparat keamanan telah ditugaskan secara berlapis-lapis untuk mensterilkan wilayah serta menjaga keselamatan orang – orang penting yang menghadiri KTT G20.

Tak tanggung – tanggung sebanyak 14 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut berstatus siap tempur juga turut diterjunkan mengelilingi Pulau Bali untuk mengamankan agenda konferensi itu.

Lebih lanjut usai kedatangan Biden, Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-Yeol dilaporkan telah tiba di hari yang sama. Selain itu beberapa kepala lembaga dunia serta delegasi G20 juga mulai berdatangan sejak Minggu sore diantaranya Chairman World Economic Forum Prof Klaus Martin Schwab, Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, serta Director General International Labour Organization Gilbert F. Houngbo.

Kehadiran Biden beserta para pemimpin lainnya di KTT G20 dimaksudkan untuk membahas banyak hal di antaranya ada krisis pangan, transformasi digital, transisi energi berkelanjutan dan arsitektur kesehatan global.

Tak hanya itu KTT G20 yang berlangsung pada Selasa (15/11/2022) hingga Rabu (16/11/2022) rencananya juga akan membahas solusi atas ketegangan geopolitik yang tengah terjadi di sejumlah wilayah seperti perang di Ukraina dan ketegangan di Selat Taiwan, seperti yang dikutip dari Reuters.