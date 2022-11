Pangkoarmada RI Tinjau Pelayanan Kesehatan di Kapal China Ark Peace 866 yang Sandar di Tanjung Priok

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengunjungi pelayanan kesehatan di kapal China Ark Peace (866), Senin (14/11/2022).

Heru Kusmanto dan rombongan melakukan kunjungan saat kapal tersebut tengah sandar di Dermaga JICT, Tanjung Priok Jakarta.

Kapal tersebut singgah di Indonesia selama 10 sampai 18 November dalam rangka port visit atau kunjungan pelabuhan untuk melaksanakan kegiatan pengobatan.

Kegiatan tersebut merupakan misi kemanusiaan Peace Ark ke luar negeri yang ke-10 setelah sebelumnya pada tahun 2013 melakukan kunjungan ke Indonesia.

Selama onboard di Kapal Rumah Sakit China tersebut, Heru dan rombongan menyaksikan video dokumentasi kegiatan Kapal Ark Peace sejak tahun 2010 sampai 2022 sebagai kapal Bahtera Perdamaian dalam rangka misi Harmoni kemanusiaan dan perdamaian.

"Selanjutnya dengan dipandu beberapa petugas dari kapal China Ark Peace (866), Pangkoarmada RI meninjau beberapa ruangan dan peralatan medis sekaligus berdialog dengan beberapa petugas medis di kapal rumah sakit tersebut," demikian keterangan resmi Dinas Penerangan Koarmada RI pada Senin (14/11/2022).

Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengunjungi pelayanan kesehatan di kapal China Ark Peace (866), Senin (14/11/2022). (Dispen Koarmada RI)

Kunjungan Heru dan rombongan diakhiri dengan penyampaian pesan dan kesan serta plakat.

Dalam kegiatan tersebut, Heru didampingi oleh Kadiskesal, Asintel Pangkoarmada RI, Aspotmar Pangkoarmada RI, Wakapuskes TNI, Kadiskes Koarmada RI, dan pejabat Kemenkes.

Rombongan disambut antar oleh Commander of “Mission Harmony- 2022” Rear Admiral Qiu Wensheng, Commander of “Mission Harmony-2022” Rear Admiral Jiao Zhanfeng, Director of Health Bureau, PLA Navy Senior Captain Zhang Congxin, dan Commanding Officer of Ark Peace Captain Deng Qiang.