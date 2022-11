SBY, Megawati, Try Sutrisno Hadiri Gala Dinner dengan Para Kepala Negara Anggota G20 di Bali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua Mantan Presiden Republik Indonesia (RI) yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri gala dinner para Kepala Negara dan Delegasi Anggota G20 di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Selasa (15/11/2022) malam.

Selain SBY dan Megawati, tampak pula Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan sejumlah undangan lainnya.

Gala dinner adalah acara rutin yang dilaksanakan oleh tuan rumah atau Presidensi G20.

Dari siaran langsung yang ditayangkan Kompas.TV, tampak SBY berbincang-bincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Unomengatakan seluruh delagasi yang hadir diberikan pilihan untuk memakai baju yang telah disiapkan oleh panitia KTT G20.

"Ada pakaian adat dan pakaian nasional yang disiapkan. Untuk lainnya, tunggu saja akan ada surprise," kata Sandiaga tadi siang.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menjemput tamu.

Keduanya menggunakan baju adat.

Untuk diketahui, G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen populasi global.

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan sehingga total 20 yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Selain Anggota G20, sejumlah kepala negara lain di luar Anggota G20 akan hadir sebagai undangan.

Yakni Belanda, Kamboja, Selandia Baru, Senegal, Singapura, dan Uni Emirat Arab.

Plus tambahan 10 undangan VVIP yakni Presiden Zambia, Presiden Angola, Presiden Sudan Selatan, PM Denmark, Ratu Maxima, Presiden FIFA, Presiden IOC, Atlantik Council, Elon Musk, dan Wolrd Economic Forum.

Sementara organisasi internasional yang diundang hadir ke KTT G20 Bali antara lain Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), International Trade Centre (ITC), Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP PBB), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD PBB), World Bank Group World Trade Organization (WTO), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).