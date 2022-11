Asal-usul Angklung, Simak Sejarahnya hingga Jadi Alat Musik Tradisional di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Angklung terkenal sebgai alat musik tradisional di Indonesia.

Asal-usul alat musik Angklung ini berasal dari daerah Jawa Barat.

Mengutip dari kemdikbud.com, Angklung terbuat dari tabung-tabung bambu.

Suara indah Angklung ini didapatkan dari tabung-tabung bambu tersebut yang digoyangkan.

Efek benturan antar bambu akan membuat Angklung mengeluarkan suara-suara cantik.

Angklung juga sudah terdaftar sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dari UNESCO sejak November 2010.