Rekomendasi B20 WiBAC, Penguatan Peran Perempuan Lewat Kesetaraan Gender

Diskusi Panel Pertama B20 Summit 2022. Satgas B20 Indonesia Women in Business Action Council menyampaikan dokumen final policy & action recommendation The B20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) B20 Indonesia Women in Business Action Council (B20 WiBAC) menyampaikan dokumen final policy and action recommendation The B20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali.

Terdapat sejumlah masukan dan rekomendasi untuk memperkuat peran perempuan di berbagai sektor.

Termasuk rekomendasi untuk meningkatkan kesetaraan gender di lingkungan kerja dan bisnis serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi global.

B20 Women in Business Action Council telah merekomendasikan langkah-langkah yang terbukti dan dapat ditindaklanjuti oleh para pemerintah G20 dalam hal meningkatkan kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Tak hanya itu, turut menciptakan langkah-langkah praktis untuk membangun, mengakselerasi, dan meningkatkan skala bisnis yang dipimpin perempuan.

"Policy & Action Recommendation yang kuat ini merupakan hasil kerja sama antara 150 top business executives dari berbagai negara dan industri sebagai anggota B20 WiBAC," kata Chair of B20 WiBAC Ira Noviarti, Rabu (16/11/2022).

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk ini optimistis, jika perempuan memiliki kesempatan dan kesetaraan yang sama dalam dunia bisnis, akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global sebesar US$28 triliun.

Merujuk data WiBAC, dari tahun 2019 memperkirakan jika perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara setara dalam dunia usaha, PDB global dapat meningkat 3-6 persen dan bertambah US$2,5-5 triliun pada ekonomi global.

Disampaikan Ira, dokumen final B20 WiBAC Policy and Action Recommendation memuat tiga hal utama yang dapat menjadi panduan bagi komunitas bisnis.

"Pertama, pemberdayaan pengusaha perempuan. Kedua, mendorong kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan. Ketiga, mendorong lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua," ucap Ira.

Ira menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh gugus tugas melakukan aksi nyata, tidak hanya memberikan rekomendasi kebijakan, B20 WiBAC menginisiasi sebuah platform One Global Women Empowerment (OGWE) yang telah meluncurkan blue print pada Agustus 2022.

"Begitu banyak peluang yang dapat diraih oleh ekonomi global apabila kesetaraan partisipasi perempuan dapat terwujud. Rekomendasi demikian pun membutuhkan dukungan serta aksi konkret yang dapat menunjang infrastruktur yang aman dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan," kata Ira.

Berbagai potensi itulah, yang kemudian juga melahirkan sebuah platform bernama One Global Women Empowerment (OGWE).