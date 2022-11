Rayakan HUT Ke-65 di Bali, Astra Gelar Festival Kesehatan Astra 2022 untuk Wujudkan Indonesia Sehat

TRIBUNNEWS.COM - Mengawali rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-65 Astra untuk nuansa Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Bagian Timur serta memperingati Hari Kesehatan Nasional 2022, Astra melanjutkan komitmen kontribusi sosial berkelanjutan pada bidang kesehatan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sehat melalui Festival Kesehatan Astra 2022.

Festival Kesehatan Astra 2022 yang dilaksanakan di Kampung Berseri Astra (KBA), Tegehsari, Bali, turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) Maria Endang Sumiwi, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dan Chief of Corporate Human Capital Development Astra Aloysius Budi Santoso.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Astra yang selama ini telah memberikan kontribusi sosial berkelanjutan, salah satunya pada pilar kesehatan. Melalui kegiatan Festival Kesehatan Astra, kami berharap dapat menjadi awal kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar bersama Astra dalam penyelenggaraan transformasi pelayanan kesehatan primer, serta ke depannya dapat dilaksanakan di provinsi, kabupaten dan kota lain yang menjadi lokasi binaan Astra," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Maria Endang Sumiwi.

“Sepanjang 65 tahun berkembang bersama masyarakat Indonesia, Astra menyadari bahwa kesehatan merupakan pilar terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Bersama Kementerian Kesehatan RI, Astra terus berupaya memberikan sumbangsih nyata, serta berharap bahwa semangat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kesehatan terus berkembang demi Indonesia yang lebih sehat,” ujar Chief of Corporate Human Capital Development Astra Aloysius Budi Santoso.

Festival Kesehatan Astra 2022 yang bertajuk “Establish Sustainable Family Wellness” memiliki maksud untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa kesehatan dan kesejahteraan bangsa dimulai dari lingkungan keluarga yang sehat, sesuai dengan visi Kementerian Kesehatan RI yang mendorong kesehatan dimulai dari lingkup terkecil dengan upaya preventif.

Rangkaian Festival Kesehatan Astra 2022 diawali dengan peresmian Posyandu Purnama terintegrasi di Banjar Tegehsari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, pencanangan Posyandu Prima di Desa Tonja, aktivitas kesehatan anak dan keluarga berupa rangkaian cuci tangan pakai sabun yang diikuti 650 peserta, lomba memasak makanan sehat keluarga, serta gerakan donor darah di wilayah Grup Astra di seluruh Indonesia yang nantinya total peserta donor darah akan dikonversikan menjadi bantuan alat posyandu di seluruh Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara Astra dengan Kementerian Kesehatan RI dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Mencakup upaya peningkatan bidang kesehatan masyarakat, penguatan dan aktivasi pelaksanaan posyandu, peningkatan upaya kesehatan dengan pendekatan siklus hidup, serta upaya perbaikan gizi masyarakat.

Astra Untuk Indonesia Sehat

Astra menginisiasi Astra Untuk Indonesia Sehat sejak tahun 2011, yang merupakan kontribusi sosial Astra dalam bidang kesehatan di seluruh Indonesia. Program kesehatan Astra menyasar seluruh siklus hidup manusia mulai dari sebelum lahir hingga lanjut usia (lansia). Adapun program utama dalam bidang kesehatan mencakup kegiatan Posyandu Terintegrasi untuk ibu, anak, remaja, dan lansia, program Intervensi Gizi, serta program Kesehatan Lingkungan Terintegrasi.

Hingga Oktober tahun ini, Astra telah membina 3.246 posyandu di seluruh Indonesia dengan 11.608 kader posyandu ibu, anak dan lansia, 213 kader Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Astra (AORTA), 22 pesantren di seluruh Indonesia dengan 3.800 santri penerima manfaat serta melakukan intervensi gizi secara masif di 35 desa di 11 kabupaten di Indonesia.

Astra juga telah menyalurkan donasi penanggulangan COVID-19 senilai Rp207,4 miliar pada tahun 2020–2022. Selain itu, Astra juga mendukung program Vaksinasi Gotong Royong dan Sentra Vaksinasi yang telah memberikan vaksinasi kepada lebih dari 300.000 karyawan Grup Astra dan masyarakat.

Rangkaian Penutup HUT Ke-65 Astra

Bersamaan dengan tema Kesehatan, rangkaian HUT ke-65 Astra dengan nuansa Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Bagian Timur turut menghadirkan berbagai tayangan inspiratif yang terdiri dari Astra Career Meet Up, Webinar Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra, Sustainability Webinar, Kreasi Nusantara, InnovNation Webinar, dan

Waktu Indonesia Talent Show yang seluruhnya dapat diakses melalui platform digital 65tahunastra.jagat.live pada 2 - 4 Desember 2022.

Astra Career Meetup mengangkat tema “Workplace Wellness” yang terdiri dari dua sesi. Sesi pertama akan membahas “Balancing the Work & Life Matters” kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan membahas “Being an Achiever at Work and Pursue Our Passion in Life”.

Masih dalam platform digital yang sama, rangkaian dilanjutkan dengan Webinar Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 bertema "Bangkit Bersama untuk Indonesia” yang akan menghadirkan narasumber andal dari bidang fotografi dan menulis.

Pada Sustainability Webinar, Astra mengangkat tema “Establish Sustainable Family Wellness”, yang dilanjutkan dengan InnovNation Webinar dengan tema “Healing Bersama Seni” dan "Key to Happier Mind", serta “Health & Habits” yang akan menjadi penutup rangkaian perayaan HUT Ke-65 Astra pada tahun ini.

Kontribusi Astra dalam memberikan manfaat positif untuk masyarakat sekitarnya di bidang Kesehatan sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.(*)