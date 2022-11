TRIBUNNEWS.COM - Berikut 15 ucapan Hari Guru Nasional 25 November 2022 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November.

Tahun ini, Hari Guru Nasional diperingati pada Jumat (25/11/2022).

Hari Guru Nasional 2022 akan mengusung tema 'Serentak Berinvoasi, Wujudkan Merdeka Belajar'.

Oleh karena itu, untuk memperingati Hari Guru Nasional 2022, dapat dengan membagikan ucapan kepada guru.

15 Ucapan Hari Guru Nasional 25 November 2022, dikutip dari timesofindia.indiatimes.com, www.businessinsider.in, www.143greetings.com:

1. Happy Teacher's Day to you! Your wisdom, dedication and kindness will always lead us on the right path and inspire us to be better human beings.

Selamat Hari Guru untukmu! Kebijaksanaan, dedikasi, dan kebaikan Anda akan selalu membawa kami ke jalan yang benar dan menginspirasi kami untuk menjadi manusia yang lebih baik.

2. Dear teacher, I wish you a happy teacher's day. Thank you for being the guide and for inspiring me to do well in my studies. You are the best teacher.

Guru yang terkasih, saya ucapkan selamat hari guru. Terima kasih telah menjadi panduan dan menginspirasi saya untuk berhasil dalam studi saya. Kamu adalah guru terbaik.

3. Happy teachers' Day! We thank you today and every day!

Selamat Hari Guru! Kami berterima kasih hari ini dan setiap hari!

4. Teacher, you have shaped me to become the person I am today. I am forever grateful for everything you have for me! Happy teachers day!

Guru, Anda telah membentuk saya menjadi orang seperti saya hari ini. Saya selamanya berterima kasih atas semua yang Anda miliki untuk saya! Selamat Hari Guru!