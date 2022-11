Sosok Roberth Rouw, Anggota DPR yang Tertawa Lihat Kepala BMKG Berlindung di Bawah Meja Saat Gempa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, langsung jadi pusat perhatian netizen di media sosial setelah videonya viral tertawa saat gempa Cianjur dua hari lalu.

Roberth Rouw tertawa saat guncangan gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo di Cianjur, Jawa Barat, terasa hingga ke Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).

Roberth Rouw jterlihat menertawakan reaksi yang dilakukan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di ruang rapat.

Saat itu, Dwikorita langsung bersembunyi ke bawah meja.

Momen ini terekam dalam siaran langsung dari Komisi V DPR di YouTube pada Senin siang.

Saat gempa terjadi, Komisi V DPR sedang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, antisipasi potensi terjadinya cuaca ekstrem, dan penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada masa persidangan I tahun sidang 2022/2023.

Baru saja Roberth Rouw membuka rapat, tiba-tiba peserta di ruang rapat Komisi V DPR merasakan guncangan.

Sebagian peserta rapat panik namun Roberth Rouw malah tertawa.

"Ketiga, Basarnas perlu peningkatan SDM dan perlengkapan peralatan Basarnas... Gempa? He he he he he. Kekekek. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini, ha ha ha ha ha," ujar Rouw saat itu.

Dwikorita lantas menyarankan kepada seluruh hadirin di ruang rapat agar ikut bersembunyi di bawah meja.

Lalu siapa Roberth Rouw?

Dikutip dari Tribun Timur, Roberth Rouw merupakan politisi Partai NasDem.

Ia sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPR RI.

Roberth Rouw mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Papua.