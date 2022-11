Lirik dan Sejarah Terciptanya Lagu Hymne Guru oleh Sartono Hingga Jadi Lagu Wajib Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan sejarah terciptanya Lagu Hymne Guru.

Lagu Hymne Guru sering dinyanyikan ketika peringatan Hari Guru Nasional.

Menyanyikan Lagu Hymne Guru bahkan termasuk dalam pedoman pelaksanaan upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2022, Jumat (25/11/2022).

Sebab lirik Lagu Hymne Guru mengandung makna tentang pentingnya peran guru dalam mendidik anak bangsa.

Karya dari Sartono ini memiliki kisah sejarah yang unik di balik penggubahan Lagu Hymne Guru.

Lantas bagaimana lirik dan sejarah dari Lagu Hymne Guru?

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hymne Guru

C F C G

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru

C F C F C

Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku

G C G C

Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku

G C

Sbagai prasasti terima kasihku

G

Tuk pengabdianmu

C F C G

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan

C F C F C

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan