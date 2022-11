Peduli Korban Gempa Cianjur, PT Timur Bahari Salurkan Bantuan Kemanusiaan

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Gempa bumi yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat mengetuk berbagai kalangan untuk ikut membantu meringankan penderitaan korban terdampak.

Salah satu perusahaan swasta yang ikut prihatin dan peduli, kemudian menyalurkan bantuan yang sangat berguna bagi warga terdampak gempa adalah PT Timur Bahari dan Group.

Beragam bantuan mulai tenda, obat-obatan, popok bayi, selimut , sarung, makanan dan bahan pangan, serta mainan anak-anak disalurkan pada Sabtu (26/11/2022).



Managing Director PT Timur Bahari, Arief Sugiarto dalam keterangannya menyatakan sangat mendukung kegiatan peduli korban gempa Cianjur ini.

Seperti diketahui, PT Timur Bahari merupakan bagian dari Group perusahaan kontruksi yang beroperasi di Indonesia dan Singapura. Perusahaan memiliki program CSR atau Corporate Social Responsibili untuk kepentingan masyarakat dan pemberian bantuan pada korban gempa Cianjur ini bagian dari program CSR tersebut.

Perusahaan mendapat informasi dari relawan Mojang Jajaka Cianjur, kebutuhan yang paling mendesak adalah tenda pleton, terpal, dan makanan pokok serta obat-obatan.

Perusahaan kemudian melakukan beberapa kegiatan seperti mengumpulkan donasi dari seluruh karyawan baik di Head Office Jakarta, Site Office Batang, maupun dari seluruh crew kapal yang berada di Project PLTU Central Java, Batang Port, Cirebon Port, Karimun Port.

Sementara itu Head of Human Capital Management and Corporate Legal yang juga membawahi Community and Goverment Relation, Retno Handayani yang ikut dalam penyaluran bantuan ke Cianjur, meninjau lokasi terdampak gempa paling parah yakni di Kampung Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan di wilayah ini bantuan juga disalurkan.

Retno Handayani mengatakan, bantuan yang dibawa pasukan CSR Timur Bahari ke lokasi terdampak Gempa Cianjur antara lain 8 unit tenda pleton kapasitas 20 orang, bahan makan seperti 300 kg beras, 160 kg telur, 72 liter minyak goreng, 30 kg gula, Kopi 6 pack, Energen 9 pack, Teh 30 pack, Garam 10kg mie instan 50 dus Air minum kemasan 34 dus.

Juga obat-obatan seperti Paracetamol 25 kablet, Tolak angin 25 box Minyak kayu putih 5 lusin. Keperluan bayi seperti Pampers (35 pak), Biskuit Snack 7 dus, Makanan bayi 30 dus.

Selain itu ada selimut 30 pcs, Mukena 20pcs, Sarung 30pcs, Pakaian dalam 4lusin, pakaian layak pakai, serta boneka untuk anak-anak.

Kolonel Marinir (Purn) Gozali sebagai penanggung jawab dari program CSR PT Timur Bahari telah berkoordinasi dengan relawan Mojang Jajaka Cianjur yang dikomandani oleh Akil Fariabi, dan kemudian menyebar bantuan tersebut ke 18 titik lokasi terdampak gempa.