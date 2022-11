Angkasa Pura II Jajaki Pembangunan Data Center di Bandara Soetta

dok. Angkasa Pura II

Seminar Nasional APSD Tech Talk bertajuk ‘Realizing an Excellent Business Performance in Airport Ecosystem: The Importance of Data Center’ di Kantor Pusat AP II, Selasa (29/11/2022).PT Angkasa Pura Sarana Digital (APSD) yang merupakan bagian dari Grup Angkasa Pura II selaku pengelola 20 bandara di Indonesia, menilai pentingnya kehadiran infrastruktur data center atau pusat data.