Saat Jenderal Andika Perkasa Terima Darjah PGAT Kehormatan di Istana Negara Malaysia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi istri Hetty Andika Perkasa bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada pertengahan Oktober 2022 lalu.

Kedatangannya ke Malaysia untuk menghadiri upacara penganugerahan Darjah Kepahlawan Angkatan Tentera Malaysia (DKAT) tahun 2022 yang diselenggarakan di Balairung Seri, Istana Negara Malaysia.

Penyematan Tanda Kehormatan dilakukan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong kepada 298 penerima.

Adapun para penerima terdiri dari Darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera (PGAT), Darjah Panglima Setia Angkatan Tentera (PSAT), Darjah Pahlawan Angkatan Tentera (PAT), Darjah Kesatria Angkatan Tentera (KAT), dan Darjah Bentera Angkatan Tentera (BAT).

Dalam penganugrahan tersebut tampak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Chief Of Defence Forces Of The Royal Thai Armed Forces, Chief Of The General Staf Armed Forces Of The Saudi Arabia, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, dan Commanding General Of The Philipine Army menerima Darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera (PGAT) Kehormat pada Upacara DKAT.

Penganugerahan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia diberikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong kepada seluruh perwira dan prajurit dari militer Malaysia maupun negara sahabat atas seluruh jasa dan prestasi yang dimiliki sehingga dinilai pantas dan layak untuk menerima tanda kehormatan.

Usai menerima penganugrahan tersebut, Jenderal Andika tampak mendapat selamat dari sejumlah orang termasuk istrinya.

Dilansir dari Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima TNI mengucapkan terimakasih atas penganugrahan yang diberikan.

"Terimakasih atas darjah Panglima Gagah Angkatan Tentara (PGAT) Kehormatan yang diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong," kata Jenderal Andika dilansir Jumat (2/12/2022).