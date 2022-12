Bahas Labelisasi Halal di Indonesia, Putri Wapres Luncurkan Buku Towards Halal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri ketiga Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Maruf Amin, Siti Nur Azizah meluncurkan karya buku terbarunya yang berjudul Towards Halal.

Buku berisi tentang dinamika regulasi produk halal di Indonesia berisi kajian yang lengkap, mendekati persoalan halal sebagai nilai universal yang diakui dunia dan dinamika perwujudannya secara politik di tanah air.

Azizah mengatakakan, buku ini secara lengkap berisikan seputar informasi labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia sehingga pembaca bisa mengetahui bagaimana regulasi itu dibuat dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas produk yang selama ini mereka konsumsi.

"Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk memahami teori dan landasan hukum halal-haram semata, tidak hanya membahas unsur baik-buruk dalam sebuah produk, tetapi juga membahas kekuatan dan kemandirian ekonomi umat, dari oleh dan untuk umat," kata Azizah dalam keterangannya, Minggu (4/12/2022).

Acara peluncuran buku ini turut dihadiri Wakil Ketua BKPN Muhammad Mufti Mubarok, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, serta Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa.

Azizah menyampaikan, buku adalah jendela ilmu, sehingga dengan buku, manusia bisa berselancar mengenali bagian luar rumah yang selama ini menjadi demarkasi.

"Buku juga merupakan sarana mengabadikan diri dalam dunia ide dan gagasan," katanya.

"Saya hanya ingin mengatakan bahwa, mari kita tuangkan gagasan yang ada dipikiran kita dari sekadar menjadi debat panjang tak berkesudahan, menjadi sesuatu yang bisa menyumbang dalam khazanah berhadapan literasi kita," ujarnya.

Azizah menyatakan, dirinya terbuka terhadap kritik ebagai sikap kritis yang harus terus dipelihara apabila bangsa Indonesia ingin maju.

"Kritik juga yang merawat akal sehat dan kritik yang menyelamatkan negara dari otoritarianisme," katanya.

Buku Towards Halal mencoba lebih mengenalkan dan memberi pemahaman kepada umat muslim dan non muslim bahwa mata rantai halal, yakni from farm to fork atau dari ladang sampai ke meja makan semestinya menjadi modal dasar untuk mengenal dan memahami cara mempersiapkan infrastruktur halal secara cepat, tepat, dan murah dalam kerangka menumbuhkan potensi ekonomi sektor halal.

"Pada bab dua membahas tentang perlindungan konsumen muslim melalui sertifikasi dan labelisasi halal. Pada bab tiga membahas pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal ada produk pangan non kemasan," katanya.

Buku ini juga berupaya mengungkap data-data perkembangan halal dalam berbagai sektor kehidupan, seperti saat ini kesadaran masyarakat muslim terhadap penerapan gaya hidup halal cukup tinggi.

"Bab empat tentang tanggungjawab pelaku usaha serta otoritas lembaga sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia.

Selanjutnya bab lima adalah penutup. Dalam hal penutup sedikit saya singgung soal UU JPH dalam konteks omnibus law, peluang produk halal Indonesia, halal friendly tourism, dan dukungan dari perbankan syariah," paparnya.

Azizah menambahkan, buku ini sesungguhnya hanya bagian dari cerita hidupnya, yang pernah mengabdi sebagai PNS di Kementerian Agama, dan pernah bertugas mengawal RUU Halal bersama rekan-rekannya.

"Saya cuma berharap dalam hal wacana halal ini, semoga tidak hanya menjadi wacana surga saja, tapi juga bisa menjadi instrumen kita mensejahterakan masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu.

Jangan sampai pergerakan wacana halal dan ekonomi syariah ini sekedar berputar di kalangan elite, dia harus bergerak menguntungkan rakyat dan umat," katanya.