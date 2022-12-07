BREAKINGNEWS: Bom Bunuh Diri Terjadi di Polsek Astana Anyar Bandung

Mabes Polri benarkan ada aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.

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Ilustrasi bom. Aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Hal ini dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.

Hal ini dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

"Iya benar, dugaan bom bunuh diri, di Istana Anyar" kata Ahmad Ramadhan saat dihubungi wartawan, Rabu (7/12/2022).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut saat ini pihaknya masih mengecek ke lokasi.

"Lagi kita cek dulu," ucap Tompo.

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