Media Asing Turut Soroti Pernikahan Kaesang dan Erina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar rangkaian prosesi adat jelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono ternyata turut disoroti media asing.

Media India NDTV menuliskan kabar pernikahan ini dalam berita yang ditayangkan pada Jumat kemarin dengan judul 'Indonesian President's Son Gets Married, He Posts Photos on Instagram' atau Anak Presiden Indonesia Menikah, Presiden Memposting Fotonya di Instagram.

Selain media India, terdapat pula media China yakni South China Morning Post (SCMP) yang turut menyoroti pernikahan Kaesang dan Erina.

Berita yang ditayangkan dalam laman resminya berjudul 'Son of Indonesia's Jokowi Weds in Grand Ceremony with Thousand of Security Officers' atau Putra Jokowi Menikah dalam Upacara Besar dengan Ribuan Petugas Keamanan.

Kaesang dan Erina sebelumnya telah menjalani serangkaian prosesi menjelang akad nikah, yakni pengajian, pemasangan bleketepe, siraman hingga malam midodareni dan penyerahan seserahan.

Pasangan itu akan mengikat janji suci di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu (10/12/2022) ini.