Rektor Universitas Prasetiya Mulya: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Kedepankan Nilai Kemanusiaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Djisman S. Simandjuntak mengatakan lulusan perguruan tinggi harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Setelah lulus, Djisman S. Simandjuntak mengatakan para lulusan perguruan tinggi telah menjadi warga negara maupun bagian dari penduduk global.

"Saya berharap, dimanapun engkau berada, jadilah warga yang baik, dalam kehidupan profesi maupun bermasyarakat, menjunjung nilai-nilai dasar kemanusiaan, kaidah-kaidah profesi dan Pancasila sehingga bisa mampu memberikan kontribusi dan pelayanan terbaik bagi kemajuan manusia,” tutur Djisman S. Simandjuntak melalui keterangan tertulis, Minggu (11/12/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Djisman S. Simandjuntak saat wisuda 2022 Universitas Prasetiya Mulya.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Prasetiya Mulya, Edwin Soeryadjaya mengatakan wisudawan telah menyelesaikan pembelajaran hybrid sebagai langkah adaptif akan perubahan mendasar yang terjadi karena pandemi Covid-19.

"Kemauan dan kesiapan menghadapi pergolakan fundamental menjadi faktor penentu bagaimana umat manusia mampu bertahan hidup mengikuti perkembangan maupun menjawab tantangan perubahan zaman yang semakin pesat," jelas Edwin.

Dalam wisuda kali ini, Universitas Prasetiya Mulya dengan bangga melepas 1.404 lulusan terbaiknya.

Masih sama dengan tahun sebelumnya, selain predikat Cum Laude, Prasetiya Mulya juga memiliki penghargaan bagi para wisudawan dengan kategori Best Academic in Program, Best of the Best Achievement, dan Best Learning Contribution.

Lalu Best of LEAMICA, Best Contributor in Community Development, STEM Graduate Award, dan Best Women in STEM Graduate.