Seali Syah, Istri Hendra Kurniawan Kembali Aktif di Medsos, Bantah Menghilang hingga Fokus pada Ini

TRIBUNNEWS.COM - Istri mantan Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, Seali Syah kembali aktif di media sosial.

Hal ini diketahui dari sejumlah unggahan terbaru Seali Syah melalui akun Instagram-nya, @sealisyah.

Sejak Sabtu (10/12/2022), Seali Syah mulai mengunggah postingan melalui fitur Instagram Stories.

Satu di antara postingannya menjelaskan mengapa Seali Syah seakan 'menghilang' dari media sosial.

Sejak beberapa waktu belakangan, Seali Syah memang jarang sekali update di media sosial.

Terutama setelah Brigjen Hendra Kurniawan menjalani sidang sebagai terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J.

Dalam postingannya, Seali Syah membantah telah 'menghilang' dari media sosial.

Ia mengaku ada hal lain yang menjadi fokusnya.

Menurut Seali Syah, hal tersebut menjadi tujuan atau goal yang harus tercapai pada tahun ini.

Seali Syah yang berkarier sebagai pengacara itu juga mengucap syukur, goal itu berhasil terwujud walaupun mundur hampir tiga bulan.

"Baru cek Instagram, baca CM banyak banget. Makasih semua."

"Bukan ngilang, tapi ada fokus lain yang memang udah jadi 'goal' aku yang harus tercapai di tahun ini."

"Meski mundur hampir tiga bulanan, tapi Alhamdulillah udah tercapai."

"God is good all the time," tulisnya.