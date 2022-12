Pasal Zina di KUHP Baru Tuai Sorotan, Yasonna: Jangan Paksakan Liberalisme Seksual di Bangsa Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan menuai banyak sorotan dan kritik, satu di antaranya mengenai pasal perzinaan dan kumpul kebo.

Merespons hal itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan untuk tidak memaksakan paham liberalisme seksual di Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki budaya dan adat sendiri.

"Jangan dipaksakan liberalisme seksual di bangsa ini. Kita punya adat, kita punya culture, kita punya agama ya di sini. kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Yasonna menegaskan para founding fathers bangsa Indonesia telah membuat Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia memastikan bahwa KUHP baru tak akan mengurangi hak privasi seseorang.

"Kita tidak mengurangi privacy orang, hak orang, budaya orang yang ada di luar yang masuk kemari kecuali ada pengaduan absolute dari orang tua atau anaknya atau suami istri, which is not happen for them," ucapnya.

"Kalau dulu founding father kita mau membuat individualisme liberal mungkin ini ok ok saja. Tapi founding father kita membuat Pancasila yang berketuhanan yang berkeadilan sosial, juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjaga persatuan," pungkas Yasonna.

Untuk diketahui, dalam draf KUHP yang telah disahkan, Perzinaan tertuang pada pasal 411, 412 dan 413.

Pada pasal 411, seseorang yang melakukam zina (melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya), terancam pidana penjara paling lama satu tahum atau denda maksimal Rp 10 juta (Kategori II).

Sementara itu, pasangan yang melakukan "kumpul kebo" bisa diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal perzinaan ini termasuk dalam delik aduan, artinya penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada aduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Berikut bunyi pasal-pasal tersebut.

Pasal 411

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: