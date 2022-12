Butuh Kedisiplinan Membiasakan Gaya Hidup Tanpa Sampah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini gaya hidup modern memberikan banyak kemudahan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk peningkatan produksi sampah di Indonesia.

Data resmi terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah timbunan sampah di Indonesia per akhir 2021 mencapai 31,3 juta ton.

Hal tersebut membuat persoalan sampah di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak, mulai pemerintah, pelaku usaha, maupun publik bahu-membahu membuat kebijakan, program, dan gerakan yang dapat membantu mengurangi volume sampah.

Andi Pananrang, Community Officer Saya Pilih Bumi mengatakan, masyarakat Indonesia termasuk para generasi milenial menganggap serius isu sampah dan menyadari sampah berdampak buruk untuk lingkungan.

"Menurut survey Indonesia Millennial Report 2022 sebanyak 71 persen responden yang berasal dari generasi milenial merasa bertanggung jawab untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan dan 67 persen di antaranya rela mengeluarkan uang lebih untuk produk atau jasa yang berdampak baik bagi lingkungan," kata Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).

Fakta ini mendorong Great Eastern Life Indonesia berkolaborasi dengan Saya Pilih Bumi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui rangkaian aktivitas yang mengusung tema Reach for a Greener Tomorrow yang hendak menyebarkan semangat positif agar masyarakat Indonesia mulai bergerak menuju gaya hidup tanpa sampah (zero waste).

Seorang pemulung mencari barang-barang bekas yang masih bermanfaat dan dapat digunakan lagi di tengah tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022). Pemkab Bekasi berencana memperluas TPA Burangkeng yang saat ini sudah overload sehingga tidak mampu lagi untuk menampung sampah. WARTA KOTA/YULIANTO (WARTA KOTA/YULIANTO)

Roy Hendrata, Head of Marketing Great Eastern Life Indonesia mengatakan, salah satu kunci untuk menerapkan gaya hidup zero waste dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari.

"Misal dengan selalu membawa kantung belanja, tidak membuang-buang makanan, atau pun tidak impulsif membeli pakaian," kata Roy.

Roy menambahkan, jangan menerapkan gaya hidup zero waste karena ikut-ikutan orang atau yang biasa dikenal dengan fear of missing out (FOMO).

"Yang terpenting disiplin mengurangi sampah seminimal mungkin setiap hari serta pikirkan manfaatnya untuk diri sendiri dan orang- orang di sekitar,” ujar Roy Hendrata.