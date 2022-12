Dirjen Bina Keuda Beri Kuliah Umum untuk Kepala Sekolah se-Kabupaten Way Kanan, Ini Pesannya

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni memberikan kuliah umum pada Peningkatan Kapasitas Kompetensi Kepala Sekolah se-Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, di Hotel Horison Bandar Lampung, Sabtu (10/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni memberikan kuliah umum Peningkatan Kapasitas Kompetensi Kepala Sekolah se-Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, di Hotel Horison Bandar Lampung.

Kegiatan pembekalan dan uji kompetensi yang digelar akhir pekan lalu ini diikuti 383 kepala sekolah SD hingga SMP, serta 16 Guru Penggerak.

Dalam paparannya, Agus Fatoni mengatakan, setiap kepala sekolah harus selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya karena tugas yang semakin berat.

"Tugas kepala satuan pendidikan saat ini lebih berat, dibutuhkan upaya meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran materi mengajar kepada siswa secara kreatif dan inovatif agar memiliki soft skill sebagai ASN agar dapat menghadapi tantangan perubahan," ungkap Fatoni.

Putra asli Lampung ini menjelaskan, kepala sekolah yang memiliki kapasitas yang baik maka akan mudah menyelesaikan permasalahan.

"Kapasitas yang baik akan melahirkan gagasan yang baik. Ide-ide kreatif, inovatif akan muncul sehingga mampu memberikan solusi," ujar lulusan program doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran ini.

Menurutnya, kepala sekolah dan guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik mental dan akhlak para anak didiknya agar memiliki karakter yang baik di sekolah dan masyarakat.

“Sebagai kepala sekolah dan guru, lakukan dengan semuanya dengan ikhlas. Bentuk akhlak, mental, menanamkan perilaku baik dan menjadi contoh bagi anak didik. Fokus saja mendidik dan jangan sibuk mengurus administrasi BOS dan proyek. Urusan itu serahkan sama bagian administrasi dan ahlinya saja," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman mengucapkan terimakasih kepada Agus Fatoni dan rombongan Kemendagri yang sudah membagikan motivasi dan pengalamannya.

"Semoga dengan diadakannya pelatihan kompetensi ini kualitas kepala sekolah dan guru di Way Kanan lebih berkualitas, berkarakter menuju sekolah yang unggul dan sejahtera," ucap Ali Rahman.

Selain Agus Fatoni, hadir juga Direktur SD Kemendikbud Ristek Muhammad Hasbi, Kajari Kabupaten Way Kanan Affrilianna Purba, Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Machiavelli.

Machiavelli menyatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan agar para kepala sekolah memiliki pengetahuan dan kompetensi baik sebagai pemimpin pembelajaran, manajer (managerial) dan sosiokultural.

Kedua, untuk mengetahui dan memetakan kompetensi seluruh kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.