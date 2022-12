Erick Thohir Dinobatkan Sebagai Minister of the Year, Ini Kata Pengamat

Menteri BUMN Erick Thohir dinobatkan sebagai Minister of the Year. Pengamat menilai penobatan tersebut tepat mengingat Erick Thohir berhasil melakukan gebrakan reformasi dan transformasi di tubuh BUMN.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Head of Research Jarvis Asset Management, Andri Ngaserin menilai penobatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Minister of the Year tepat.

Erick Thohir dinobatkan CNBC Indonesia karena dinilai berhasil melakukan gebrakan reformasi dan transformasi di tubuh BUMN menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Andri Ngaserin menilai penobatan Menteri Erick ini adalah suatu yang pantas mengingat kinerja dan pembenahan yang dilakukan Erick selama ini.

Bahkan di saat pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi Nasional yang saat ini terjadi akibat dampak melambatnya perekonomian dunia, Erick berhasil mempertahankan kinerja BUMN bahkan beberapa BUMN justru membukukan keuntungan.

"Selama beliau memimpin BUMN, kinerjanya sudah terbukti. Belau berhasil melakukan koordinasi dengan dengan kementerian lain untuk menyelamatkan BUMN yang terpuruk akibat tekanan pandemi Covid19 dan missed management yang dilakukan oleh management sebelumnya," ucap Andri kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Pembentukan holding ultra mikro yang dilontarkan Erick dinilai Andri mampu membuat kinerja BRI semakin kinclong.



Setelah Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) dimasukan dalam holding utra mikro, kinerja keuangan BRI semakin baik.

Jika kinerja tak baik, menurut Andri harga saham BRI tak mungkin naik terus. Dengan bukti tersebut lanjut Andri, Menteri Erick sudah menunjukan bukti nyata hasil kerja yang sangat positif.

Contoh bukti nyata Erick dalam melakukan restrukturisasi BUMN juga dapat dilihat dari Semen Indonesia.

Semen Indonesia yang selama pandemi Covid-19 mengalami tekanan yang sangat besar, kini kinerjanya sudah kembali membaik.

Pada saat pandemi Covid-19, kinerja Semen Indonesia masih di bawah Indocement. Namun kini kinerja keuangan Semen Indonesia sudah melampaui Indocement.

"Pasca transformasi yang dilakukan oleh beliau, beberapa management BUMN mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sepertinya Menteri Erick sudah berhasil menularkan pemikirannya untuk menjadikan BUMN lebih profesional dan profitabel. Sehingga sampai saat ini kinerja yang telah dilakukan Menteri Erick sudah menunjukan hasil yang sangat baik. Sehingga kinerja yang baik dari menteri Erick sudah menjadi fakta," ungkap Andri.

Andri juga menilai BUMN karya yang selama pandemi Covid-19 mengalami tekanan keuangan, kini di bawah komando Menteri Erick berangsur sudah menunjukan perbaikan.

Meski kinerjanya belum positif, namun arah perbaikan BUMN karya dikatakan Andri sudah mulai menunjukan hasil.